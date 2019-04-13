Balışeyh ilçesine Mermi ve Havai Fişek Fabrikası kuruluyor

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde AK Parti'den yeniden Belediye Başkanı seçilen Ali Dedelioğlu, doğal gaz, Mermi ve Havai Fişek Fabrikası gibi yatırımların 2019 yılı içerisinde başlayacağını söyledi.

BOTAŞ Genel Müdür Yardımcıları Tuncel Bektaş ile Ömer Nazım Ünal ve Kırgaz Müdürü Fatih Güven'i makamında ağırlayan Balışeyh Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu, Mayıs ayı sonlarında doğal gaz çalışmalarına başlayacaklarının müjdesini verdi. Başkan Dedelioğlu, özellikle istihdam konusunda da ilçeye yatırımların süreceğini belirterek, “İnşallah Mayıs ayı sonlarında doğal gaz çalışmalarımız başlayacak. İlçe halkımız kömür ve odun gibi sıkıntılardan kurtulacak. Ayrıca doğal gazın temiz bir enerji olmasından dolayı hava kirliliğinin de önemli derece azalacağını umuyoruz. Bu açıdan doğal gaz ilçemiz için çok önemli bir yatırım. İnşallah ilçemiz tertemiz havasıyla daha da yaşanabilir bir şehir haline gelecek. Bunun yanı sıra ilçemize büyük bir yatırım geliyor. 250 kişinin veya üstünde de olabilir. Mermi ve Havai Fişek Fabrikasının çalışmaları da 2019 yılı içerisinde başlayacak. İlçe halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.