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Balışeyh'te 25 litre debili su çıkartıldı

Balışeyh Belediyesi tarafından ilçenin içme suyuna takviye olarak su kaynakları kazandırmak için sondaj çalışması başlattı.

Yapılan sondaj sonrasında 25 litre debili su çıkartıldı.


Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde su sıkıntısı yaşanmaması amacıyla bağlar mevkinde sondaj çalışmaları için jeoloji mühendisleri etüt çalışması yaptı. Yapılan sondaj sonrasında saniyede 25 litre akışlı su çıkartıldı. Balışeyh Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu yapılan sondaj çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Dedelioğlu, “ilçemizin su ihtiyacını karşılamak amacıyla sondaj çalışması yaptık. Yeni bir sondajlama sayesinde saniyede 25 litre su akışı olan suyumuz halkımıza hayırlı olsun” dedi.

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