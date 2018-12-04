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Balışeyh'te muhtarlar toplantısı

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde Kaymakam Mücahit Öztürk, köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Kaymakam Mücahit Öztürk, köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.


Programda konuşan Balışeyh Kaymakamı Mücahit Öztürk, “Bugün muhtarlarımızla bir araya gelerek ilçemize ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Vatandaşlarımızın istek ve şikayetlerini muhtarlar sayesinde dinleyerek değerlendirmelerde bulunduk. Bundan böyle bu tür programlarımızı zaman zaman yaparak halkımıza hizmet noktasında daha önemli adımlar atmış olacağız. Katılımlarından dolayı tüm muhtarlarımıza teşekkür ederim” dedi.


Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı İsmail Yürekli, İlçe Emniyet Amiri Necmettin Oktay, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mümtaz Erdurucan ve İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Öztürk katıldı.

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