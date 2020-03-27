İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Banka önlerinde sosyal mesafeye uymadılar

Kırıkkale’de, korona virüs salgını (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ’evde kal’ çağrılarına uymayan bazı vatandaşlar, sosyal mesafeye uymaksızın banka önlerinde kuyruk oluşturdu.

Kırıkkale'de, korona virüs salgını (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 'evde kal' çağrılarına uymayan bazı vatandaşlar, sosyal mesafeye uymaksızın banka önlerinde kuyruk oluşturdu.


Kırıkkale'deki bankalar içeride insan kalabalığı olmasın diye müşterilerini mesai saatleri içerisinde de teker teker içeri almaya başladı. Virüsten korunmak amacıyla içeride kalabalık oluşması engellenirken bu sefer de bankanın dışında insan kalabalıklarının olduğu görüldü. Sıra bekleyen insanlar arasında 65 yaş üzeri insanların da olduğu gözlenirken hiçbir önlem almayan kişilerin olduğu da görüldü. Bazı vatandaşlar ise banka sırasında kendince sosyal mesafeye uymaya çalıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.