Bankadan tahsil etmek istediği 130 bin liralık çek sahte çıktı

Kırıkkale'de bir şahıs, bankadan tahsil etmek istediği 130 bin liralık çeklerin sahte çıkması üzerine gözaltına alındı.

Kırıkkale'de C.G. isimli şahıs, özel bir banka şubesinden 130 bin liralık çeki tahsil etmek istedi. Banka görevlilerince, 65 biner liralık 2 adet çekin sahte olduğu tespit edildi. Güvenlik, şüpheli şahıs C.G'nin bankandan ayrılmasına izin vermedi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, gözaltına alınan C.G. sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. C.G, KOM şubesindeki ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. Sahte olan çekleri ise başka bir şahıstan aldığı öğrenildi.