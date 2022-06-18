İhlas Haber Ajansı

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Barajsız ilk YKS başladı

Kırıkkale’de binlerce üniversite adayının ter dökeceği Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavı başladı.

Kırıkkale'de binlerce üniversite adayının ter dökeceği Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavı başladı.


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi Sınavı (TYT) için öğrenciler yakınlarıyla birlikte 1 saat öncesinde sınav merkezlerine geldi. Sınav merkezleri önünde görevlilerce karşılanan öğrenciler salonlara yönlendirildi. Kırıkkale'de belirlenen 42 sınav merkezinde 12 bin 534 öğrenci, 165 dakikada 120 soruyu yanıtlayacak. Bu sene üniversiteye girişte baraj puanı uygulaması kaldırıldı.

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