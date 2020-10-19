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Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Kırıkkale-Samsun D-200 karayolunun 57. kilometresinde meydana geldi. Salih Can Y. idaresindeki 66 AR 903 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Salih Can Y. ile yolcu olarak bulunan Muhammet Mustafa E. ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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