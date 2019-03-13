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Başı sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Kırıkkale’de dere kenarındaki demir korkuluklara başı sıkışan küçük köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Kırıkkale'de dere kenarındaki demir korkuluklara başı sıkışan küçük köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.


Kırıkkale'nin Bahçelievler Mahallesi'nde dere kenarındaki demir korulukların arasına başı sıkışan köpeğin ses çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri, köpeğin başının sıkıştığı demirleri keserek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Daha sonra Kırıkkale Belediyesine ait veteriner tarafından köpeğin muayenesi yapıldı.

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