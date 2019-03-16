Başkan Dağdelen: “11'de 11'e çok yakınız”

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, il merkezi, ilçeler ve beldeler olmak üzere 11'de 11 yapmaya çok yakın olduklarını ifade ederek, “Allah izin verirse biz bu seçimi alacağız. Ama yüksek bir oyla alırsak elimiz güçlü olur. Biz bunu istiyoruz” dedi.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında AK Parti Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile birlikte ev, esnaf ve mahalle ziyaretleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Kırıkkale'de sandık esaslı çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Dağdelen, “Tüm ekibimiz sahanın içinde çalışmalarını yürütüyor. Problem olan yerlere bizzat ben gidiyorum. İl merkezi ve tüm ilçe ve beldelerde 11'de 11 yapmaya çok yakınız ve bunu görebiliyoruz. Bugün itibariyle bu durumu rahatlıkla söyleyebilirim. AK Parti'ye, Belediye Başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza destek olsunlar. Biz bu milletin hizmetkarıyız. Gerçekçi olmaya çalışıyoruz. Allah izin verirse biz bu seçimi alacağız ama yüksek bir oyla alırsak elimiz güçlü olur. Biz bunu istiyoruz hemşehrilerimizden” dedi.