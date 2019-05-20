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Başkan Dağdelen: “2 Haziran Keskin'in seçimi olacak”

2 Haziran tarihinde Keskin’de yenilenecek olan seçimle ilgili çalışmalarını sürdüren AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, “AK Parti Keskin için seferber olmaya devam edecek.

2 Haziran tarihinde Keskin'de yenilenecek olan seçimle ilgili çalışmalarını sürdüren AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, “AK Parti Keskin için seferber olmaya devam edecek. AK Parti, bu masum çocuklar için hizmet etmeye devam edecek” dedi.


2 Haziran seçim çalışmaları kapsamında ilçeden ayrılmayan AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Başkan Adayı Dede Yıldırım ile birlikte kapı kapı gezip vatandaşların sorunlarını dinliyor. Gezdiği evlerde çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Dağdelen, onlara çeşitli hediyeler verip sohbet ediyor.


2 Haziran seçiminin Keskin'in seçimi olacağını belirten Başkan Dağdelen, “Bütün gayretimiz, gecemizi gündüzümüze katıp çalışıp çabalamamız, ülkemizin geleceği bu Allah'ın birer lütfu bu masumiyet timsali yavrularımız için. Biz arzu ediyoruz ki, Keskin'de evlatlarımız geleceğe güvenle bakabilecekleri bir yaşam sürsün. Bu yüzden 2 Haziran, Keskin'in seçimi olacak. AK Parti Keskin için seferber olmaya devam edecek. AK Parti, bu masumlar için hizmet etmeye devam edecek” dedi.

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