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Başkan Dağdelen: “Hizmetlere dair yol haritasını gözden geçirdik”

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, partisinin İl Genel Meclisi Üyeleri ile gerçekleşen toplantıda hizmete yönelik yol haritası belirledi.


AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı binasında gerçekleşen toplantıda bu dönem yapılacak olan hizmetlere yönelik yol haritasının çıkarıldığı bildirildi. Toplantıyla ilgili açıklama yapan Başkan Dağdelen, “İl Genel Meclisi Grup Toplantımızda gündeme dair konuları değerlendirdik. Partimiz İl Genel Meclisi Üyelerimizle önümüzdeki dönem Kırıkkale'de yapılacak hizmetlere dair yol haritasını gözden geçirdik” dedi.

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