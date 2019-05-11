Başkan Dağdelen: “Keskin'de doğalgaz problemini çözeceğiz”

Kırıkkale'nin Keskin İlçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla iftarda bir araya gelen AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, önümüzdeki dönem içerisinde doğalgazı ilçeye getireceklerini belirterek, “Keskin'in en temel problemlerini çözeceğiz. Bunun başında doğalgaz geliyor. Allah nasip ederse bu önümüzdeki dönem içerisinde Keskin merkezde doğalgaz problemini çözeceğiz. Bunu çok net söylüyorum. Bu dönem içerisinde su ile alakalı problemleri de çözeceğiz” dedi.

“Doğalgaz sorununu çözeceğiz”

Keskin Öğretmenevinde köy ve mahalle muhtarları ile iftar yemeğinde bir araya gelen AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, “Belediye Başkan Adayımız Dede Yıldırım ile birlikte Allah izin verirse Keskin'in en temel problemlerini çözeceğiz. Bunun başında doğalgaz geliyor. Allah nasip ederse bu önümüzdeki dönem içerisinde Keskin merkezde doğalgaz problemini çözeceğiz. Bunu çok net söylüyorum. Bu dönem içerisinde su ile alakalı problemleri de çözeceğiz. Bunun dışında Keskin'in tarihi dokusunun öne çıkması adına gere restorasyonlar, gerekse yapılacak cephe giydirmeleriyle Keskin'i yeni bir vizyona kavuşturacağız Allah nasip ederse bu dönem içerisinde Tabi etap etap TOKİ'ler de devam ediyor. Yine Keskinli hemşerilerimizin talepleri doğrultusunda, istekleri doğrultusunda bunları gerçekleştireceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de ilk yapacağı ziyaretlerinden Delice olduğunu kaydeden Başkan Dağdelen konuşmasını şu şekilde tamamladı:

“Bunu ne dayanarak söylüyorum? Şimdi bir fırsat dedim ya fırsat şu arkadaşlar; Delice'den Turgut kardeşimiz Türkiye'de birinci oldu. En yüksek oy ile Delice AK Parti Belediye Başkanı Turgut Özdem kardeşimiz yüzde 85,6 oy aldı. Tabi bunun vermiş olduğu güç ile Delice'nin eksikliklerini en son Kızılcahamam kampında sayın Cumhurbaşkanımıza arz etme fırsatına sahip oldu. Gerek TOKİ gerek doğalgaz, ora içinde önemliydi ve onların temel problemlerinin olduğu raporu sayın Cumhurbaşkanımıza arz etti. Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları verdi. İstanbul seçimi olunca zaman daraldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Allah izin verirse Türkiye'de ilk yapacağı ziyaretlerden bir tanesini Delice'ye yapacak”

“Birlikte bu seçimi Keskin için bir fırsata dönüştürelim”

“Ben İl Başkanı olarak şunu ifade edeyim size sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Yardımınıza ihtiyacımız var. Sizler toplumun önünde saygın insanlarsınız. Kendinizi ispatlamış, kendi köyünde, kendi mahallesinde öne çıkmış o problemleri bilen çözen saygın insanlarsınız. Önümüzdeki dönem içerisinde başka Keskin merkez olmak üzere inşallah Keskin'in mahalle ve köylerinde yapılması gereken her şeyi birlikte yapmamız lazım. Sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Birlikte bu seçimi Keskin için bir fırsata dönüştürelim. Allah izin verirse burada gerek köydeki hemşerilerimiz gerek buradaki hemşerilerimiz temel problemleri çözümü noktasında desteğinize ihtiyacımız var. Keskin'e hizmet etme noktasında bize destek olacaksınız”

İftar programına AK Parti'nin Keskin Belediye Başkan Adayı Dede Yıldırım, AK Parti Keskin İlçe Başkanı Halim Bulut, köy ve merkez mahalle muhtarları katıldı.