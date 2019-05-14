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Başkan Dağdelen: “Keskin'de iki bayram birden yaşayacağız”

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, 2 Haziran’da yapılacak seçim çalışmaları kapsamında Keskin ilçesinde esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geliyor.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, 2 Haziran'da yapılacak seçim çalışmaları kapsamında Keskin ilçesinde esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geliyor. Başkan Dağdelen, “İnşallah Keskin'de kazanacağımız bu zaferle de 2 Haziran'da iki bayramı birden yaşayacağız" dedi.


Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 2 Haziran seçim çalışmaları başladı. 12 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Keskin ilçesinde kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirlemesi sonucunda seçimlerin 2 Haziran'da yapılması kararının almasının ardından AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, ilçede seçim çalışmalarını AK Parti'nin Keskin adayı Dede Yıldırım ile birlikte sürdürüyor. İlçede esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Dağdelen, Keskin'de yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler aktarıyor. Burada vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilenen Başkan Dağdelen, “Bu mübarek günlerin manevi ikliminde Keskinli hemşehrilerimizin yanımızda olmaları bizleri mutlu ediyor. İlçe halkımızın bize vereceği destek ile Allah'ın izni ile kazanacağımız bu zaferle de 2 Haziran'da iki bayramı birden yaşayacağız” diye konuştu.

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