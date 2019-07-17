İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Dağdelen Keskin'de vatandaşla buluştu

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Keskin ilçesinde esnaflar ve vatandaşlar ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.


AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, seçim öncesinde olduğu gibi seçim sonrasında da Keskin ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir arya gelmeye devam ediyor. İlçe halkının talep, şikayet ve isteklerini dinleyen Başkan Dağdelen, “Keskin ilçemizde hemşehrilerimizle hasbıhal ettik, hasret giderdik, ihtiyaçlar noktasında yapılacak hizmet ve yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.