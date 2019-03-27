Başkan Dağdelen: “Milli iradenin sesi yerelde de devam edecek”

Bu kutlu davada 17 yıldır beraber yürüyoruz. Bu kutlu dava ile şehirler inşa ettik, ülkemizi ve milletimizi ihya ettik ve etmeye devam ediyoruz” dedi.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, partililere yönelik yaptığı konuşmada, “Pazar günü hepimiz sandık başına giderek hür irademizi ortaya koyup bir tercihte bulunacağız. Bu seçim baştan beri söylediğimiz gibi aslında gerçek bir beka sorunudur. Beka derken kastımız iktidarı devirmek ve Türkiye'ye diz çöktürmek isteyen kimi şer odakları, iç ve dış mihraklar yerel seçimi fırsat olarak görmektedirler. Bu seçimde AK Partimizi zayıflatarak bu emellerine ulaşmak istemektedirler. Ama milletimizin azmi ve dirayeti ile inşallah bunu başaramayacaklardır. Yani bekadan kastımız budur” diye konuştu.

AK Parti'nin Türk Milleti için bir kutlu dava olduğuna dikkat çeken Başkan Dağdelen, “AK Parti Türk milleti için bir kutlu davadır. Bu kutlu davada 17 yıldır beraber yürüyoruz. Bu kutlu dava ile şehirler inşa ettik, ülkemizi ve milletimizi ihya ettik ve etmeye devam ediyoruz. Bundan sonra daha çok çalışacağız. Çünkü, illerimiz ve ülkemiz kalkındıkça şer odakları bundan rahatsız oluyorlar. Buna engel olmak için ellerinden gelen her şeyi ortaya koyuyorlar. Biz de milletimizin ferasetine güvenerek şer odaklarına karşı gelmeye devam edeceğiz. AK Parti'nin gücünü milletten almış milli iradenin sesi olduğunu ifade eden Başkan Dağdelen, “AK Partimiz Türkiye'yi yenilemek, daha güçlü hale getirmek için yeni bir sisteme adım attı. Elbette ki bundan da rahatsızlık duyanlar var. Bütün bunları bir kenara bırakmak, Türkiyemizi güncelleyerek güçlendirmek, ulusal ve uluslararası şer odaklarına güçlü bir mesaj vermek için şimdi önümüzde güzel bir fırsat var. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi bunun için önemli bir eşik olacaktır. Unutulmamalıdır ki AK Parti gücünü milletten alan, milli iradenin sesidir” şeklinde konuştu.

Kırıkkale'de sorunsuz ve tatlı bir rekabet içeren seçim süreci yaşadıklarını belirten Başkan Dağdelen, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

“Kırıkkale'de güzel bir seçim atmosferi yaşadık. İl merkezinde tüm mahallelerimizi ziyaret ettik. Sandık Bazlı Seçim çalışması ile adeta kapı kapı dolaştık. Tüm bireylerimize ulaşma gayretinde olduk. İlçe beldelerimizde de aynı çalışmayı yürüttük. Ziyaretlerimizde aldığımız mesajlar bizleri ilerisi için çok memnun etti. Değerli Kırıkkaleli hemşehrilerimize bizlere gösterdikleri ilgi ve alakadan ötürü teşekkür ediyoruz. Kırıkkale'ye yönelik özel açıklamalarda da bulunan Başkan Dağdelen, “Biz Kırıkkale'de tüm belediyelerde AK Parti bayrağını dalgalandırmaya devam etmek için yola çıktık. İl merkezi, ilçeler ve beldelerimizde AK Parti bayrağının dalgalanmaya devam edeceğine inanıyoruz. Kırıkkale'mizi daha gelişmiş hale getirmek için AK Partimiz 17 yıl boyunca büyük yatırımlar yaptı. Şehirlerimizi yaşanabilir hale getirmek için güzel çalışmalara imza atıldı. Bunlara yeni dönemde de devam edeceğiz inşallah. Çok kıymetli hemşehrilerimizden istirhamımız bu seçimin bir beka meselesi olduğunu bilerek ve yerelde hizmet akışının kesintiye uğramamasını düşünerek sandık başına gitmeleridir. Hizmetlerimiz ve çalışmalarımız aksamasın. Belediyecilik gönül işidir. Gönül işi ile hep birlikte yolumuza devam edelim. Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerin ilimize, ülkemize ve tüm milletimize hayırlara vesile olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.