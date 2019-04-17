Başkan Özdem: “Tuzdan sonra Delice beyazı üzümü de dünya sofralarında yerini alacak”

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yerin 20 metre altından çıkan ve doğal kaynak suyundan elde edilen dünyaca ünlü tuzdan sonra Delice beyazı üzümü de dünya sonralarında yerini alacak. Delice beyazının dünyada marka haline geleceğini belirten Başkan Özdem, üretim tesisinde asma fidanlarının her yıl artacağını ve 2020 yılında 200 bin adet üretimin yapılacağını söyledi.

Delice beyazı olarak tescil çalışmalarının da yapıldığı üzüm, Asma Fidanı Tesisinde üretimi başlatıldı. Delice Belediye Başkanı Turgut Ödem tarafından tahsisi yapılan araziye kurulan tesis de çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özdem, yerel yönetim olarak üretken belediyecilik anlayışıyla her türlü desteği sağlayacaklarını belirterek, doğal kaynak suyundan elde edilen dünyaca ünlü tuzun üretiminden sonra üzüm üretiminde artması ve Delice beyazı üzümünün dünya sofralarında yer alması için belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Asma fidanı üretiminin her yıl artacağını ifade eden Başkan Özdem, “Belediyemiz ve İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan proje kapsamında Üzüm Üreticileri Birliğine işletmesi verilen Asma Fidanı Üretim Tesisinde Delice bölgesine ait yerel ve özel aroması olan üzümün gelecek nesillerle aktarılabilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Biliyorsunuz doğal kaynak suyundan elde edilen dünya sofralarında yer alan bir tuzumuz var. Delice beyazı üzümünün de dünya sonralarında yerini almasını istiyoruz. Bu kapsamda denemesi yapılan ve 2019 yılında aşılama ve inkübasyon odasının çalışmaları tamamlanarak ilk fide aşılama bu hafta içinde yapılacak ve binlerce fidan üretilecektir. Kapasitenin her yıl artırılacağı tesiste hedeflenen üretim miktarı 2020 yılında 200 bin adet olarak belirlendi. Kurulan tesis bölgenin kırsal kalkınmasına ve genç nüfus istihdamına katkı sağlayacaktır” dedi.