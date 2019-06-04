Başkan Saygılı, bayramlaşma programlarına katıldı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Valilik tarafından düzenlenen bayramlaşma programlarına katıldı.

Başkan Saygılı, Kırıkkale Nur Camisinde kılınan bayram namazı sonrası vatandaşların bayramını tebrik etti. Kırıkkale Belediyesi tarafından Camii avlusunda vatandaşlar ile protokol üyelerine simit ve peynir ikramında bulunuldu. Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan bölgede polis ve jandarma uygulama alanlarında ki görevli polis ve jandarma ekipleriyle de bayramlaşan Saygılı, görevlerinde başarılara diledi. Engelsiz Yaşam Merkezi ve Çocuk Destek Merkezindeki görevli memur ve çocuklarla da bayramlaşarak, hatıra fotoğrafı çekindi. İtfaiye personelleriyle bir araya geldi.

Buradaki ziyaretlerin ardından Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Çavuş Ferdican Altunkaş'ın Bahçelievler mahallesinde bulunan baba ocağına bayram ziyaretinde bulunan Saygılı, aileye yeniden baş sağlığı diledi.

Başkan Saygılı, “Rabbime şükürler olsun ki; böyle bir huzurlu ülkede yaşıyoruz. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin inşallah. Rabbim yapmış olduğumuz ibadetleri kabul eylesin. Bu vesile ile tüm Kırıkkaleli hemşehrilerimizin Ramazan Bayram'ını kutluyorum.” dedi

Bayram ziyaretlerine; Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, İl Jandarma Komutanı İbrahim Ayhan Vural, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu katıldı.