Başkan Saygılı: “Dürüst ve şeffaf belediyecilik için çalışmalara devam”

Esnaf ve vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Saygılı, belediyenin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşların desteğini talep eden Saygılı, Kırıkkale'de var olan dürüst ve şeffaf belediyeciliğin devamı için halkın yeniden desteğine talip olduğunu ifade etti. Gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde, kendisinin de esnaflıktan geldiğini belirten Başkan Saygılı, “Ben de esnaflıktan geldiğim için, var olan kaynakları ve elde bulunan parayı planlı bir şekilde kullanmanın ne denli önemli olduğunu çok iyi bilirim. Geride kalan zaman zarfında belediyecilik anlamında hizmetlerimizin hiçbirinde aksaklık yaşamadık. Hem halkımızın öncelikli ihtiyaçlarına çare bulduk hem de elimizdeki kaynakları planlı bir şekilde kullanma gayretinde olduk. Bu aşamada ortaya koyduğumuz dürüst ve şeffaf belediyecilik idaresi en büyük referansımız oldu. Hizmetlerimizin devamı için yeniden halkımızın desteklerine talibiz. Biz geride kalan süre içinde hep halkımızın arasında olduk. Önümüzde ki zaman diliminde de hep halkımızla kol kola olacağız” dedi.