Başkan Saygılı: “Ekmeğe zam yok”

Kırıkkale'de fırın işletmecileri tarafından taş fırın ekmeği olarak tabir edilen ekmeğe, sütlü ekmek adı altında yapılan zamma Kırıkkale Belediyesi müdahale etti. Kırıkkale Valiliği, Ticaret Odası ve Kırıkkale Belediyesi tarafından daha önce alınan kararla belirlenen fiyatların geçerli olduğu ifade edildi.

Taş fırın ekmeği olarak tabir edilen ekmeğe bazı fırıncılar tarafından sütlü ekmek adı altında yapılan zamma müdahale eden Kırıkkale Belediyesi, şehirde 1 liranın üzerinde ekmek satışı yapılmayacağını ekmek fiyatları ile ilgili olarak daha önce alınan fiyat kararının geçerli olduğunu belirtti.

Zam haberlerinin gelmesi üzerine olaya müdahale eden Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, şehirde farklı isimlerle de olsa 1 liranın üzerinde ekmek satışı yapılmayacağının altını çizdi.

Başkan Saygılı, “1 liranın altında satış yapan işletmeler için ise bu kararın fırıncılar tarafından verilen bir karar oldu. Ancak 1 liranın üzerinde ekmek satışı yapılmayacak. Konu hakkında denetimlerin aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ekiplerimiz denetimlerini sürdürmektedir. Konu hakkında oldukça hassas davranıyoruz” dedi.