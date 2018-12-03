Başkan Saygılı: “Engelli kardeşlerimize her türlü imkanı sunuyoruz”

Programda konuşan Başkan Saygılı, “Belediye olarak engelli kardeşlerimiz için her türlü imkanı sunmaya gayret ediyoruz” dedi.

Göreve geldiği günden itibaren belediye olarak il merkezinde yaşayan tüm engelliler için çalışmalar yapıldığını belirten Saygılı, “Geçtiğimiz yıl Allah nasip etti belediye olarak Engelsiz Kafe açtık. Bu kafede bu güzel kardeşlerimiz ve aileleri orada oldu ve orada kaynaşma ortamı sağlandı. Engelsiz Kafede birde genç kızlarımıza gelinlik giydirdik, mutlulukları görülmeye değerdi. Bu kardeşlerimizin ailelerinde oldukça ilgililer yakından tanıdığım aileler var. Öğretmenlerimiz büyük fedakarlık gösteriyorlar hepsi sevgi ile yaklaşıyor. İnşallah daha iyi imkanlara sahip oluruz özel yetenekli olanlar kardeşlerimiz var. Bu yeteneklerin ortaya çıkmasında ailelerin ve öğretmenlerin önemli rolü var. Bu etkinliklerde önemli rol alan ve sabırla yaklaşan öğretmenleri tebrik ediyorum. Onlar eli öpülesi diye tanımladığımız öğretmenler ailelerimiz evlatları ile ilgileniyor. İnşallah öbür dünyada da mükafatını göreceksiniz” diye konuştu.

Programda engelli çocuklar ve aileleri ile bir araya gelen Başkan Saygılı, sohbet ederek onların istek ve taleplerini de dinledi.