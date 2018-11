Başkan Saygılı: "Esnaflarımızın bize olan ilgisi bizlere şevk veriyor"

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, göreve geldiğini günden bu zamana kadar esnafların yalnız bırakmadığını ifade ederek, "Esnaflarımızın bizlere olan ilgisi de bizlere büyük bir şevk veriyor" dedi.

Ülke genelinde yerel seçim hazırlıkları sürerken Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Göreve geldiği günden bu yana her fırsatta gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, vatandaşların istek ve taleplerini dinliyor. Esnaf ve vatandaşlardan şehrin sorunlarını ve halkın taleplerini yerinde dinleyen Saygılı, birçok soruna hızlı müdahale şansı buluyor. Geride kalan 5 yıla yakın süre zarfında esnaflarla olan bağlantısını hiç koparmadığını dile getiren Başkan Saygılı, 5 yıldır gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinin, kendisine birçok soruna yerinde müdahale etme şansı tanıdığını ifade etti. Esnaf ziyaretlerinde vatandaşlar taleplerini bire bir kendisine ilettiğini ve imkanlar dahilinde olan bütün taleplere cevap verme gayretinde olduğunu söyledi.

"Esnaflarımızla büyük bir ekip olduk"

Belediyeciliğin bir ekip işi olduğunun altını çizen Saygılı, “Tabii ki Kırıkkale Belediyesinde görev yapan arkadaşlarımızda birlikte büyük bir ekibiz ama biz şehrimizin esnafları ile de büyük bir ekip olduk. Esnaflarımızın bizlere olan ilgisi her zaman bizlere şevk verdi. En önemlisi esnaflarımızın bizimle ekip ruhuyla hareket ediyor olması. Esnaflarımızın bizimle ekip ruhunda hareket ediyor olması bizlere problemlere daha çabuk müdahale etme şansı tanıyor. Bizler de onlarla olan muhabbetimize hiçbir zaman ara vermiyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana fırsat bulduğumuz her an kendimizi esnaf ve vatandaşlarımızın arasında atıyoruz. Belirttiğim gibi esnaflarımızın bizlere olan ilgisi de bizlere büyük bir şevk veriyor” dedi.