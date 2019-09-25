Başkan Saygılı: "Kırıkkale Büyük Anadoluspor hak ettiği yere gelecek"

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Kırıkkale BA yönetimi ve futbolcuları ile bir araya gelen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Takımımıza imkanlarımız doğrultusunda destek vermeye çalışıyoruz. Kırıkkale Büyük Anadoluspor hak ettiği yere gelecek" dedi.

Kırıkkale Büyük Anadoluspor (BA) futbolcularına başarılar dileyen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "İnşallah güzel bir sezon geçirerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Gerek Türkiye kupası gerekse ligin ilk deplasmanında alınan başarıdan dolayı takım yönetimini ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. İsminin başında Kırıkkale olan her şey beni ilgilendirir. Takımımıza için imkanlarımız doğrultusunda destek vermeye çalışıyoruz. Kırıkkale Büyük Anadoluspor hak ettiği yere gelecek” diye konuştu.

Kırıkkale BA yönetimi ve futbolcuları Başkan Saygılı'ya her zaman destek olduğundan dolayı teşekkür ederek isminin yazılı olduğu formayı hediye etti.