Başkan Saygılı, koltuğunu 6. sınıf öğrencisine devretti

sınıf öğrencisi Raşit Yavuz'a devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın koltuğuna bu yıl Şehit Aydın Çopur İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Raşit Yavuz oturdu. Bir günlüğüne başkanlık koltuğuna oturan Yavuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu günü çocuklara armağan etmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. "Temsili başkan" Yavuz, çocukların ruhsal ve bedensel açıdan gelişimlerini sağlamaları için mahallelere yapılan spor tesisleri hakkında bilgi istedi.

Plan Proje Müdürü Bekir Altunçanak'ta mahalle konağı projesinden bahsederek, yanlarına da çok amaçlı spor sahaların ihale aşamasında olduğunu belirtti. "Temsili başkan" Yavuz, bu yöndeki belediye çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, okulların bahçelerine de oyun alanları oluşturulması için Park ve Bahçeler Müdürüne de talimat verdi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, geleceğin teminatı çocuklara makamını devir etmenin kendisi için de mutluluk verici olduğunu belirterek, tüm çocukların kendilerine armağan edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.