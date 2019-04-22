Başkan Saygılı, muhtarlarla bir araya geldi

Kırıkkale'de göreve yeni başlayan muhtarlar Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile bir araya geldi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, göreve yeni başlayan muhtarlarla makamında bir araya geldi. Başkan Saygılı'ya yeni dönemi için hayırlı olsun dileklerinde bulunan muhtarlar, çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Saygılı ise teşekkür ederek, Kırıkkale'ye hizmet etmek için hep birlikte çalışacaklarını söyledi. Daha sonra Başkan Saygılı, hayırlı olsun ziyaretinde bulunan vatandaşları makamında kabul etti.