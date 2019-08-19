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Başkan Saygılı, muhtarlarla bir araya geldi

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, il merkezindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek istişare toplantısı düzenledi.


Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, makam odasında mahalle muhtarlarıyla düzenlediği istişare toplantısında, "Muhtarlarımızla her zaman bir araya gelip istişarelerde bulunuyoruz. Sorunlarını imkanlar dahilinde çözüme kavuşturuyoruz. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.


Mahalle muhtarları ise Başkan Saygılı'ya yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

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