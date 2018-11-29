Başkan Saygılı: “Patlamanın nedeni inceleme neticesinde ortaya çıkacak”

Patlamanın ardından Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı incelemelerde bulundu.

Başkan Saygılı olay yerinde yaptığı açıklamada, "Maalesef bir işçimizi kaybettik. 2 de hafif yaralı işçimiz mevcut. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Kısa süre içerisinde sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine intikal etti. Olayın nasıl meydana geldiği, inceleme neticesinde ortaya çıkacaktır. Burası tıbbi gaz dolum tesisi. Hayatını kaybeden işçimize Allah'tan rahmet, yaralı işçilerimize de acil şifalar diliyoruz" diye konuştu.

Patlamada fabrika işçisi Mikail Şimşek hayatını kaybetti, Mehmet Akbulut (34) ile Ali Kirik (48) yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.