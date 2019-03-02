Başkan Saygılı: “Rekor kıracağız”

AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı tarafından düzenlene programda konuşan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Kırıkkale Anadolu'nun ortasında mesele ne zaman vatan, mesele ne zaman bayrak, mesele ne zaman millet olduğunda hiç tereddüt etmeden hazırım diyen bir şehirdir. İşte bu sebeptendir ki, Kırıkkalemiz nüfusuna oranla en fazla şehit veren şehirlerden biridir” dedi.

15 Temmuz'da hain darbe girişiminde hiç tereddüt etmeden henüz daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyonlara çıkmadan Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nı ilk dolduran şehrin Kırıkkale olduğunu kaydeden Başkan Saygılı, “Biz Kırıkkaleliler olarak her zaman canımızı bile seve seve verebileceğimiz bir davamız var. Bu davamız vatan, millet ve bayraktır” diye konuştu.

2014 yılında Cumhurbaşkanımız kendisine görev verildiğini kaydeden Başkan Saygılı konuşmasını şöyle tamamladı:

“Allah'ın takdiri, Kırıkkaleli vatandaşlarımızın desteği ile Kırıkkale tarihinin mahalli idarelerde bu zamana kadar almış olduğu en yüksek oyla bu görev bize emanet edildi. O günden bugüne Allah şahittir ki, bir an olsun tereddüt etmeden 24 saat çalışmaya hep hazır olduk. Bu kıymetli vatandaşlarımızın, aziz hemşehrilerimizin hizmetkarı olduk. Zaten bizlerin de talip olduğu tek şey buydu. Rabb'im eğer bu görevi hizmetkar olmaktan başka bir şekilde nasip ederse bu görevi bana nasip etmesin. Bizim tek bir amacımız var o da bu aziz millete hizmetkar olabilmektir. Bu manada da değerli hemşehrilerimizin bize olan desteği şükürler olsun fevkalade hepimizi memnun ediyor. İnşallah 2014 yılında kırmış olduğumuz bu rekoru inşallah 2019 Mart seçimlerinde de sizlerle birlikte kırmaya hazırız.”