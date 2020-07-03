Başkan Saygılı: "Şehit aileleri ile gazilerimizden su abone açım ücreti alınmayacak"

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın başkanlığında gerçekleştirilen Temmuz ayı meclis toplantısının 4. oturumunda 2019 Mali Yılı Kesin Hesap Cetveli onaylandı. Saygılı, şehit yakınlarının ve gazilerin baş tacı olduğunu ifade ederek her zaman yanlarında olduklarını, bu gün de su aboneliği açtıracak olan şehitlerimizin 1. derece yakınlarından, gazilerden abonelik ücreti alınmamasını gündeme getirerek belediye meclisince oy birliği ile karar verildiğini söyledi.

Kırıkkale tarihinde üzücü bir olay olarak yer alan 3 Temmuz patlamalarının yıl dönümü olduğunu belirten Saygılı, “Şehrimizin yaşadığı bu acı olayın yıl dönümü. Bu vesile ile hayatını kayıp eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bir daha ülkemize ve şehrimize böyle bir acıların yaşamamasını yüce Allah'tan diliyorum” dedi.

Toplantıda söz alan Belediye Meclis Üyesi gazi Yusuf Baran şehit ve gazi aileleri adına Saygılı'ya teşekkür ederek, “Geçtiğimiz günlerde babalar günü vesilesi ile sayın başkanımız tarafından tüm şehit babalarımız arandı, tek tek evleri belediye ekiplerimizce ziyaret edilerek başkanımızın selamı ile birlikte hediyeleri ulaştırıldı. Tüm şehit ve gazilerimiz adına kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.