Başkan Saygılı yeni mezarlık çalışmalarını inceledi

Kırıkkale Belediyesi tarafından yapımına başlatılan Yeni Şehir Mezarlığı çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlandı. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, mezarlık alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Saygılı, "Kırıkkale'miz gelişiyor, büyüyor ve güzelleşiyor. Şehrimizin buna paralel olarak da ihtiyaçları değişiyor. Şehrimizde bulunan mezarlık alanlarının kapasitesinin dolması nedeniyle başlattığımız Yeni Şehir Mezarlığımızın çalışmaları hızla devam ediyor. Çalışmaların yüzde 80'lik kısmı tamamlanmış durumda. Verdiğimiz söz gibi zamanında inşallah bitirilmesini sağlayacağız" dedi.

Kaba inşaatının büyük ölçüde tamamladığı, çevre düzenlemesine ve ara yollarında da parke çalışmalarının devam ettiğini belirten Saygılı, "Mezarlığımızda çevre düzenlemesini de önemsiyor ve o konuda da şehrimize yakışır bir konuma getirmeye özen gösteriyoruz. Yeni Şehir Mezarlığının içerisinde cami, taziye evi, sosyal donatılar, oto park alanı bulunacak. Mezarlıkta isteyenlere parsel olarak satış gerçekleştirilecek" diye konuştu.