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Başkan Saygılı: "Yürüyüş yollarını çoğaltacağız"

Kırıkkale Belediyesi tarafından Millet Bulvarı üzerindeki yürüyüş yolunun peyzaj çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kent merkezinde yürüyüş yollarının artacağını söyledi.


Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın girişimleri ile Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna ait bazı araziler belediye bünyesine tahsis edildi. Şehir parkı, MKE Sosyal tesisleri, şehitlik parkı, Kırıkkale Evleri ve 564 konutun ardından Millet Bulvarında yürüyüş yolu çalışmaları sürüyor. Belediye ekipleri, yol boyunca peyzaj çalışması yapıyor. Millet Bulvarı yürüyüş yoluna ayrıca vatandaşların spor yapabilmeleri için de fitness aletleri yerleştiriliyor.


Yürüyüş yollarının sayısını artırmayı planladıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Kırıkkale Belediyesi olarak halkımızdan aldığımız emanete en iyi şekilde sahip çıkıp birbirinden güzel projeleri kendilerine armağan etmek istiyoruz. Bu kapsamda da Millet Bulvarına güzel bir yürüyüş yolu çalışmalarına başladık. Çalışmalar tamamladığında Kırıkkale'mizin girişinde ki bu nokta güzel bir görünüme kavuşmuş olacak” dedi.

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