Başkan Saygılı'dan “çat kapı” ev ziyaretleri

Kırıkkale'de vatandaşların evlerine misafir olan Başkan Saygılı, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözümü için ilgili müdürlere talimatlar veriyor.

11 ayın sultanı Ramazanı Şerif bereketiyle geldiğini ifade eden Başkan Saygılı, ”Bu günleri bir fırsat olarak görmeli paylaşım ve tevazu içinde değerlendirmeliyiz. Ziyaretlerde bulunulmalı, düşkünlere ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmeliyiz. Bizim inancımızın temelinde bu var. Belediye olarak her zaman ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimizi ve vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Evine girmediğimiz, hizmet götürmediğimiz, hiçbir gariban, yoksul, yetim, ihtiyaç sahibi kalmasın istiyoruz. Allah yaptığımız tüm ibadetleri kabul eylesin"dedi.