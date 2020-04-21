İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Saygılı'dan çocuklara '23 Nisan' Çağrısı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ‘Haydi Kırıkkale 23 Nisan günü saat 21:00’de balkonlara’ çağrısında bulundu.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ‘Haydi Kırıkkale 23 Nisan günü saat 21:00'de balkonlara' çağrısında bulundu.


Korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Türkiye'de birçok organizasyon ve kutlama ertelendi veya iptal edildi. Cumhuriyetin en önemli simgelerinden biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yılı da salgın dolayısıyla iptal edilen organizasyonlar arasında yerini aldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türkiye genelinde başlatılan kampanyaya Kırıkkale'den destek geldi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ‘Haydi Kırıkkale 23 Nisan günü saat 21:00'de balkonlara' çağrısında bulundu. Kutlama etkinliği kapsamında Kırıkkale'de, 23 Nisan akşamı saat 21.00'de bayraklarla birlikte balkonlarda İstiklal Marşı seslendirilecek.


Başkan Saygılı çağrıda bulundu


Konuyla ilgili Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı kendi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Ayrı ayrı evlerde olsak da gönlümüz bir, bayrağımız bir, marşımız bir. Haydi Kırıkkale 23 Nisan' da saat 21:00 de evlerimizin balkonundan İstiklal Marşımızı coşkuyla ve gururla okumaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi. Başkan Saygılı ayrıca mesajında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısının yer aldığı fotoğrafı paylaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.