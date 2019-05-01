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Başkan Saygılı'dan işçilere sucuk-ekmek

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında işçilerle bir araya gelen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kendi elleriyle yaptığı sucuk-ekmeği işçilere ikram etti.


Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Celal Bayar Parkında işçilerle bir araya gelerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Saygılı, belediye işçileriyle birlikte sohbet ederek onlara kemdi elleriyle sucuk-ekmek yapıp ikram etti.


Başkan Saygılı,"İşçi kardeşlerimizle Celal Bayar Parkı'nda bir araya geldik. Bu vesile ile tüm emekçi işçilerimizin bayramını kutluyorum" dedi.


İşçiler ise düzenlenen program için Başkan Saygılı'ya teşekkür etti.

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