Başkan Saygılı'dan işçilere sucuk-ekmek

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Celal Bayar Parkında işçilerle bir araya gelerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Saygılı, belediye işçileriyle birlikte sohbet ederek onlara kemdi elleriyle sucuk-ekmek yapıp ikram etti.

Başkan Saygılı,"İşçi kardeşlerimizle Celal Bayar Parkı'nda bir araya geldik. Bu vesile ile tüm emekçi işçilerimizin bayramını kutluyorum" dedi.

İşçiler ise düzenlenen program için Başkan Saygılı'ya teşekkür etti.