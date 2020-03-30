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Başkan Saygılı'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına 1 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 4.5 saat süren kabine toplantısının ardından yaptığı “Millete Sesleniş” konuşmasında “Biz Bize Yeteriz Türkiye'm” sloganıyla bir kampanya başlatıldığını duyurdu. Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaş ile katkıda bulundu.

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