Başkan Saygılı'dan Pınar ve Bilge kardeşlere sürpriz

3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Yaylacık Mahallesi'nde ikamet eden Pınar ve Bilge kardeşlere çeşitli hediyeler verdi. Saygılı, "Şehrimizdeki ve ülkemizdeki tüm engelli vatandaşlarımızın gününü kutluyorum ve her zaman onların yanlarındayız. Biz de Kırıkkale Belediyesi olarak engelli kardeşlerimize her zaman destek veriyoruz. Geçtiğimiz aylarda engelli kardeşlerimiz için şehrimizin bir çok yerine engelli şarj istasyonu koyduk" dedi.

Pınar ve Bilge kardeşler Saygılı'nın sürpriz ziyaretinden dolayı memnun olduklarını dile getirerek, yaptıklar hizmet için teşekkür etti.