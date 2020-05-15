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Başkan Saygılı'nın Engelliler Haftası mesajı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Kırıkkale Belediyesi olarak her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını ve onların yaşamlarına dokunacak çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Saygılı mesajında, "Engelli vatandaşlarımız için geçtiğimiz yıl Türkiye'de ilklerden olan engelsiz kafemizi hizmete açtık. Parklarımız ve tüm sosyal alanlarımızda engelli vatandaşlarımızı düşünerek düzenlemelerimizi gerçekleştirdik. Her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız. Engelli vatandaşlarımıza özel asansörlü alt geçtiğimiz bu yıl hizmete açıldı. Geçtiğimiz yıl içerisinde de engelli bireylerimiz için tüm caddelerimizde parklarımızda akülü araçlar için şarj istasyonları yerleştirdik. Hepimiz bir engelli adayıyız. Bu duyarlılıkla engelli vatandaşlarımızın önündeki tüm engellerin kalkmasını ve daha sağlıklı bir yaşam standardına kavuşmalarını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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