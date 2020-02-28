Başkan Tekin: "Mehmetçiğimizin kanı yerde kalmayacaktır"

Kırıkkale'nin Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, Suriye'nin İdlib kentinde rejimi güçleri tarafından TSK mensuplarına düzenlenen hava saldırısında şehit düşen askerler için taziye mesajı yayınladı.

Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, İdlib'deki hain saldırı sonucu şehit olan Mehmetçikler için yayınladığı mesajında, "Suriye'de rejim unsurları tarafından mübarek Regaip gecesinde yapılan bu hain saldırı sonucu kahraman ordumuzun 33 askeri şehadet şerbeti içerek şehit olmuştur. Şehit düşen Mehmetçiğimizin kanı yerde kalmayacaktır. Bu haince ve alçakca saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyorum. Gerçekleşen hain saldırıya karşı devletimiz hak ettiği şekilde karşılık verdi, vermeye de devam edecektir. Türk milletinin başı sağ olsun. Canlarını vatan uğruna feda eden aziz kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.