Başkan Türkyılmaz: “2.5 yıl içerisinde 300 milyon liralık yatırım yaptık”

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, asfalt atma töreninde yaptığı konuşmada, 2.5 yıl içerisinde 300 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Asfaltımızın maliyeti 23 milyon 900 bin liradır. 2. ve 3. etap asfalt çalışmalarına da 1. etap bitiminden sonra başlanacaktır” dedi.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi, ilçede başlattığı alt yapı ve üst yapı çalışmalarıyla, uzun zamandır hizmete hasret kalan mahallelerin sorunlarına adeta neşter vuruyor. Bu kapsamda 700 gün sürmesi planlanan altyapı çalışmalarını pandemiye rağmen 400 günde bitiren Yahşihan Belediyesi, ilçenin 50 yıllık sorununu ortadan kaldırdı. Altyapı çalışmalarında 12 bin 510 metre yağmur suyu hattı, 173 bin metre içme suyu hattı ve 77 bin 300 metre kanalizasyon hattı yenilendi.

Üstyapı çalışmalarına görkemli tören

Yahşihan Belediyesi tarafından belirlenen program dahilinde birinci etap asfaltlama çalışmalarına Seyrantepe, Bayraktepe ve Hacıbey mahallelerinde başladı. Yahşihan Belediyesince düzenlenen asfalt atma törenine; MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Yahşihan Belediyesi Meclis üyeleri, belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe genelinde kısa sürede tamamlanacak çalışmalar ile yolların daha modern hale getirilmesi planlanıyor.

Törende konuşan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 2.5 yıl içerisinde toplamda 300 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini ifade ederek, altyapı ve üstyapı çalışmalarının ilçe için bir milat olduğunun altını çizdi.

Türkyılmaz, “Bir başkan için alt yapı çalışmalarına girmek en büyük risklerden biridir. ‘Yapma dediler, yapamazsın, altında kalırsın' dediler, ‘Alt yapı seçim kaybettirir' dediler, ‘Sana mı kaldı?' dediler. Hiçbirini dinlemedim! Yaptım ve oldu. Ben şunu bilirim ve kendime düstur edinirim; kaybetmekten korkma, kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin. 15 Haziran 2020 tarihinde altyapı ihalemize başlarken 700 gün sürecek çalışmayı 500 günde bitireceğimizin sözünü verip, 400 gün gibi kısa bir sürede bitirdik. Bugün 120 milyona mal olan altyapı ihalemizde ilçemizin 50 yıllık altyapı sorununu ortadan kaldırmanın sevincini yaşıyoruz. Belki iki yılımızı kaybettik ama Yahşihan'ın 50 yılını kazandık” dedi.

“Birinci etap asfaltlama çalışmalarına başladık”

Başkan Türkyılmaz, “Altyapının bitimine yakın, asfaltı atmaya niyetlendiğimizde çeşitli şikâyetlerle, çeşitli sabotajlarla karşılaştık. Biz size bu asfaltı attırmayacağız diyenleri duyduk. Attırmamak için ellerinden geleni yaptıklarını gördük. İlk asfalt ihalemizi 4 Haziran 2021 tarihinde canlı yayında şeffaf bir şekilde gerçekleştirdik. İhale sonrası katılımcı firmaların ve dışardaki güçlerin şikâyetleri sonucu ihalemiz sürüncemede kalmış, Kamu İhale Kurumu, ihaleyi incelemeye almış sonuca bir türlü varılamamıştır. Halen devam eden şikâyetler sebebiyle yapmış olduğumuz ilk ihalemiz sonuçlandırılamamaktadır. Çözüm üreten bir belediye anlayışı ile vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına, yaşanan aksaklıklardan ve şikâyetlerden dolayı 4734 sayılı kamu ihale kanununun belediyemize hak tanıdığı 21/b (pazarlık usulü) ile birinci etap asfaltlama çalışmalarına Seyrantepe, Bayraktepe ve Hacıbey mahallelerimizde başlamış bulunmaktayız. Asfaltımızın maliyeti 23 milyon 900 bin TL'dir. 2. ve 3. etap asfalt çalışmalarına da 1. etap bitiminden sonra başlanacaktır” diye konuştu.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ise tüm Milliyetçi Hareket Partililerin ve Osman Türkyılmaz'ın arkasında Devlet Bahçeli'nin olduğunu söyledi.

Edilen duanın ve kesilen kurbanların ardından ilk asfalt Seyrantepe Mahallesi'ne atıldı.