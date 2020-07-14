Başkan Türkyılmaz: "Bu onurlu direnişte milletimizin imzası vardır"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün dünyada eşi ve benzerine az rastlanır bir zafer olduğunu ifade eden Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, “Bu onurlu direnişin ve şanlı destanın altında yüce milletimizin her bir ferdinin imzası vardır” dedi.

15 Temmuz darbe girişimini unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirten Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yayımladığı mesajında "15 Temmuz'un dördüncü yıl dönümündeyiz. Bu ülke tarihi boyunca büyük badireler atlattı. O gece Türkiye'yi kuşatan ruh Çanakkale ruhuydu. O gece birlik vardı, beraberlik vardı, kardeşlik vardı ve bütün göğüsler milli bir imanla doluydu. Cesaretimizle, ferasetimizle, basiretimizle hep beraber sarsılmaz surlara ve yıkılmaz setlere dönüştük. Bu milletin nasıl bir ruha sahip olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdik" diye konuştu.

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"

Türkyılmaz, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; irademize, bağımsızlığımıza ve bölünmez bütünlüğümüze kast edenler için 15 Temmuz gecesini bir cehenneme, ülkemiz ve milletimiz için de bir demokrasi bayramına dönüştürdük. Dolayısıyla kimse ama hiç kimse aziz milletimizi bir daha vatanıyla, bayrağıyla, istiklali ve istikbaliyle sınamaya kalkamayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde, bu büyük milletin bir ferdi olmaktan ve bu büyük millete hizmet etmekten onur duyuyorum. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar karşısında kanlarıyla destan yazıp şehit düşen kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize fedakârlıkları için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.