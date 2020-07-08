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Başkan Türkyılmaz, çiftçilerle bir araya geldi

Kırıkkale’nin Yahşihan İlçe Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, çiftçilerle bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi.

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, çiftçilerle bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi.


Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz Toprak Mahsulleri Ofisinde çiftçiler ile bir araya geldi. Türkyılmaz, “Toprak Mahsulleri Ofisine giderek hasat sonrası köylerimizden ve çevre köylerden gelen çiftçilerimizle muhabbet ettik. Emek ve alın teri ile çalışarak toprağa hayat katan çiftçilerimizin sorunlarını dinleyerek onlara ikramlarda bulunduk. Yahşihan Belediyesi olarak çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Alın teri döken tüm çiftçilerimize bereketli bir ekim dönemi ve Rabbimden kolaylıklar diliyorum” dedi.

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