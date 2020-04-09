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Başkan Yıldırım: "Kimse maskesiz kalmayacak"

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde, Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı olağan üstü önlemler alınırken, belediye esnaflara ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmaya başladı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı olağan üstü önlemler alınırken, belediye esnaflara ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmaya başladı.


Keskin Belediyesi, resmi kurumlarda ve ticari işletmelerde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken, esnaf ve vatandaşlara da ücretsiz maske dağıtımına başladı. Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, maskesiz insanın kalmayacağını belirterek, "Korona virüs salgınından dolayı dünyada ölümler gün geçtikçe artıyor. Ülkemizde de ölüm sayısı bine yaklaştı. Biz de ilçemizde üzerimize düşen tedbirleri almak durumundayız. Belediye olarak tüm kamu kuruluşlarını ve tüm ticari işletmelerin tamamını dezenfekte ediyoruz. Korona virüs tedbirleri kapsamında zabıta ekiplerimizin maske dağıtımına devam ediyor. Amacımız, ilçemizde maskesiz hiç bir esnaf ve vatandaş bırakmamak" dedi.

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