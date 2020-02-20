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Başkan Yıldırım, öğrencilere tecrübelerini paylaştı

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde "kariyer günleri" etkinliği kapsamında ilçe Belediye Başkanı Dede Yıldırım, ortaokul öğrencileriyle deneyimlerini paylaştı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde "kariyer günleri" etkinliği kapsamında ilçe Belediye Başkanı Dede Yıldırım, ortaokul öğrencileriyle deneyimlerini paylaştı.


Keskin Cumhuriyet Ortaokulu 8/B sınıfı öğrencileriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Dede Yıldırım, belediye başkanın görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verip, öğrencilerin ilçede yapılmasını istedikleri hizmetlerle ilgili taleplerini dinledi.


Onlar için eğitime önemli katkılar sunmaya çalıştıklarını ifade eden Yıldırım, "Belediyeler doğumdan ölüme kadar vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu ve hayatını kolaylaştıracak çeşitli projeler üretir. Bunun yanı sıra şehrimizin tarihi dokusunu, turizme kazandırmak için restorasyon çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız için konut, park, yol gibi birçok hizmetler yapıyoruz" dedi.

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