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Başkan Yıldırım'dan İçişleri Bakanı Soylu'ya ziyaret

Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret ederek ilçe sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ederek ilçe sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.


Kırıkkale'nin Keskin İlçe Belediye Başkanı Dede Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu, oğlum Burhan ile ziyaret ettik. İlçemizin sorunları hakkında konuşup dile getirdik. Bakanımızın göstermiş olduğu ilgi, alaka ve güler yüzünden dolayı teşekkür eder, saygılarımı sunarım" dedi.

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