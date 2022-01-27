İhlas Haber Ajansı

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Başkasına ait kimlikle yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı

Kırıkkale’de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi bir şahıs, başka kişiye ait kimlikle yakalandı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi bir şahıs, başka kişiye ait kimlikle yakalandı.


Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 25 yıl 7 ay süreyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi C.F.Z.'nin Hasandede köyüne geleceği istihbaratını aldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan operasyonda, "Kasten adam öldürme", "çocuğu kasten öldürme", "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından aranan C.F.Z., üzerinde bulundurduğu sahte kimlikle yakalandı. S.D. isimli şahsa ait kimlik bulundurması üzerine hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan işlem başlatıldı.


Jandarma tarafından gözaltına alınan C.F.Z., yapılan sağlık kontrollerinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatı ile çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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