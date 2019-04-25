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Başlama vuruşu validen

Kırıkkale’de ’Gençlik Hem Sporda Hem de Camide Projesi’ kapsamında kurulan cami spor kulüpleri arasında futbol müsabakaları başladı.

Kırıkkale'de 'Gençlik Hem Sporda Hem de Camide Projesi' kapsamında kurulan cami spor kulüpleri arasında futbol müsabakaları başladı.


Kırıkkale Başpınar Stadyumunda başlama vuruşunu yapan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Önemli olan bir ışık yakmak, önemli olan kalplere iyilik tohumu atmak. Yapılan projelerin meyvelerini erken görüyoruz çok şükür. 24 cami derneğimiz spor kulübü kurdu. Cami derneklerimiz, imamlarımız, gençlik sporumuz, antrenörlerimiz hep birlikte çalışıyor. Bin gencimiz futbol ve diğer branşlarda hem camide hem sporda. Bütün mahallelerimizde, bütün sokaklarımızda gençlerimize, çocuklarımıza birlikte sahip çıkacağız" dedi.

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