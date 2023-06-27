İhlas Haber Ajansı

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Bayram tatili yolunda kaza: 2 yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada iki kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada iki kişi yaralandı.


Kaza, Kırıkkale-Samsun D200 kara yolunun 8'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili için Ankara'dan memleketi Amasya'ya gitmek için yola çıkan M.T., direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobili ile kaza yaptı. Bariyere çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücü M.T. ile yolcu K.T., olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Polis ekiplerince olay yerinde yapılan çalışmanın ardından kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

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