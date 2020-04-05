İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye Başkanı sokakta tek tek maske dağıttı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında yaya yoğunluğunun yaşandığı caddeleri gezerek vatandaşlara maske dağıtıp sosyal mesafenin korunması noktasında uyarıda bulundu.


Kırıkkale Belediyesi, Korona virüs salgınına karşı önlemlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, şehir içerisinde yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda zabıta ekipleri ile birlikte esnaflara ve vatandaşlara koruyucu maske dağıttı. Maske dağıtımı esnasında vatandaşları sık sık sosyal mefafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulunan Başkan Saygılı, “Pazarlarda, marketlerde, toplu taşıma araçlarında artık maske takmak zorunlu. Vatandaşlarımızdan da zorunlu hallerde dışarı çıktıklarında maske takmalarını özellikle istiyoruz. Ayrıca Sağlık Bakanımızın yaptığı uyarıları da dikkate alarak sosyal mesafeyi korumalarını özellikle rica ediyorum” dedi.


Pazarlara el dezenfekte sıvısı yerleştirildi


Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatı üzerine kentte kurulan tüm kapalı semt pazarlarına girişler tek noktadan yapılırken maskesiz gelen vatandaşlara da burada zabıta ekiplerince maske dağıtımı yapıldı. Yine pazar girişlerine Kırıkkale Belediyesi tarafından el dezenfekte sıvısı yerleştirilerek vatandaşların pazar alışverişlerini daha hijyenik şekilde yapmaları hedefleniyor. Öte yandan, pazar esnafı da maske ve eldiven takmaları, ürünlere el değmeden satmaları hususunda zabıta ekipleri tarafından sık sık uyarılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.