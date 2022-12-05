Belediye başkanından BİM'in eski CEO'suna tepki: "Gerekirse marketler açarız"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin zincir marketlerle ilgili sözlerinin ardından yaptığı açıklamayla gündem olan BİM'in eski CEO'su Galip Aykaç'ın sözlerine tepki gösteren Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Gerekirse belediye olarak kooperatif usulü marketler açarız" dedi.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından zincir marketlerde gramaj kontrolü, raf-kasa fiyatları uygunluk, hijyen ve düzen denetimi, son kullanma tarihi kontrolü, fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri yapıldı. Zincir marketlere yönelik denetimlerin sıklıkla devam edeceğini ifade eden Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, BİM'in eski CEO'su Galip Aykaç'ın sözlerine tepki gösterdi. Vatandaşlar üzerinden haksız kazanç elde eden marketlere "dur" diyeceklerini belirten Türkyılmaz, "Gerekirse ilerleyen zamanlarda Yahşihan Belediyesi olarak kooperatif usulü marketler açıp, girdisini çıktısını kontrol edip, uygun fiyatta ürünler satmak üzere gerekli işlemi yaparız" dedi.

"Haksız kazanç elde edenler kusura bakmasın"

Deneyimlerin devam edeceğini ifade eden Türkyılmaz, "Kasa fiyatı ve etiket fiyatı kontrolleri yapıldı. Gıda mühendisimizin eşliğinde hijyen ve gıda kontrolleri yapıldı. Ekmek gramajları kontrol edildi. Malum ülkemizde belli bir fiyat artışı var. Bunun sebeplerinden birisi de kontrolsüzlüktür. Yerelde biz Yahşihan Belediyesi olarak kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Daha da dikkat edeceğiz, amacımız vatandaşımızın daha da ucuz ürüne ulaşmasıdır. Bizim kimseyle şahsi bir husumetimiz yoktur. Vatandaşlar üzerinden haksız kazanç elde eden varsa da kimse kusura bakmasın. Yahşihan Belediyesi olarak da 'dur' demesini biliriz" şeklinde konuştu.

"Gerekirse market açarız"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin emrinde olduklarını anlatan Türkyılmaz, "Biz Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin emrindeyiz. Gerekli talimatlar doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılıp vatandaşımıza uygun, ucuz ve kaliteli ürünlerin gitmesi için vatandaşı temsil eden bir belediye olarak biz gerekli işlemleri yapıyoruz. BİM CEO'sunun ne dediği hiç umurumuzda değil. Umurumuzda olan vatandaşa ucuz, uygun, kaliteli ve zamanında ulaşabilmektir" diye konuştu.

Türkyılmaz, "Gerekirse ilerleyen zamanlarda Yahşihan Belediyesi olarak kooperatif usulü marketler açıp, girdisini çıktısını kontrol edip, uygun fiyatta ürünler satmak üzere gerekli işlemi yaparız. Biz pandemi döneminde bunu gerçekleştirdik. Maske dağıtımıdır, ulaşılamayan ürünlerdir, Yahşihan Belediyesi vatandaşın yanındaydı. Madem böyle bir durum var, Yahşihan Belediyesi olarak bir market açarız. Yahşihan üretim bölgesi" değerlendirmesinde bulundu.