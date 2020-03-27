İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye başkanından birer metrelik mesafede açık alan toplantısı

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) önlemlerini üst düzeye çıkardı.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) önlemlerini üst düzeye çıkardı. Haftalık olarak gerçekleştirdiği birim müdürleri toplantısını açık alanda sosyal mesafeyi koruyarak gerçekleştirdi.


Yahşihan Belediye Başkanlığı, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden korona virüse (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerini almaya devam ediyor. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz öncülüğünde her hafta gerçekleştirilen birim müdürleri toplantısı korona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle açık alanda gerçekleştirildi. Toplantı sırasında birer metrelik sosyal mesafe kuralına da uyulduğu görüldü. Başkan Türkyılmaz, virüse karşı ilçe merkezinde önlemlerini üst düzeye çıkartıldığını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.