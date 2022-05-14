Belediye filosuna 81 milyon 958 bin liralık 45 araç: Halk otobüsleri vatandaşın hizmetinde

Kırıkkale Belediyesi 81 milyon 958 bin lira değerindeki 17'si halk otobüsü olmak üzere toplam 45 adet aracı filosuna kattı.

Kırıkkale Belediyesi 81 milyon 958 bin TL değerindeki 17 adet halk otobüsü, 52 kişilik tur otobüsü, 30 yolcu kapasiteli minibüs, 5 cenaze aracı, 9 kazıyıcı yükleyici, greyder, kepçe, mikro kazıyıcı, silindir, 6 kamyon, aransöz ve adet asfalt kazıyıcı iş makinesi olmak üzere toplam 45 aracın filosuna kattı. Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan araç tanıtım töreninde edilen dualar ve kesilen kurdelenin ardından Belediye Başkanı Saygılı, direksiyon başına geçtiği halk otobüsü ile meydanda tur attı.

Belediyenin öz malı olan 45 adet aracın 81 milyon 958 bin lira değerinde olduğunu belirten Saygılı, 2014 yılından bu tarafa 120 araç alımı gerçekleştirerek Kırıkkale'nin hizmetine sunduklarını ifade ederek, son alınan 44 araç ile Kırıkkale Belediyesi bünyesine 2014 yılından sonra katılan araç sayısının 165'e ulaştığını, uzun süre bu hususta bir eksiklik hissedilmeyeceğini belirtti.

"Rabbim bizlere bu araçlarla güzel hizmetler etmeyi nasip etsin"

Saygılı, "Bu alınan araçlar ile birlikte belediyemizde kiralık araç dönemi sona erdi. Rabbim bizlere bu araçlarla güzel hizmetler etmeyi nasip etsin, kaza bela vermesin, bunu ortak bir iş birlikle yaptık. ASELSAN'ın bu işte katkısı çok büyüktür. Bize bu imkanı sağlayan liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, milletvekilimize, valimize, meclis üyelerimize emeği geçenlere huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Araçlarla aziz Kırıkkalelilerimizin hizmetini yaparız. Çocuklarımızın evlatlarımızın yaşayacağı güzel bir şehir olur. Sevincimize ortak olan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum, rabbim bu işleri sonuna kadar götürmeyi nasip eder" dedi.

"Anadolu şehri parlıyor"

Kırıkkale insanının en iyisine layık olduğunu belirten AK Parti Milletvekili Ramazan Can, "Belediye başkanımız, il başkanımız ve ben acizane milletvekili olarak AK Parti olarak Kırıkkale'nin emrindeyiz. Kırıkkale'ye hizmet etmekten de gurur duyuyoruz. Kırıkkale'ye de çok güzel hizmetler ediyoruz. Başta belediye başkanımız şehrin imajını temsil anlamında Ankara'nın yanı başında 45 ilin geçiş güzergahında bir Kırıkkale, bir Anadolu şehri parlıyor. Burada ciddi bir yatırım var. Belediye başkanımız görevi aldıktan sonra araçların toplam bedeli neredeyse yarım kat trilyona varıyor, devasa bir rakam kıt imkanlarla bütün ekonomik pandemi, kuraklık ve savaşa rağmen yatırımlara devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

"Belediye başkanımıza da tekrardan teşekkür ediyoruz"

AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan ise "Belediye başkanımız güzel hizmetler veriyor. Kendisi ve çalışma arkadaşlarıyla gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği imkanlar dahilinde güzel bir gönül belediyeciliği yapan belediye başkanımıza da tekrardan teşekkür ediyoruz" diye konuştu.